Alles kan nog richting WK: Marokko houdt Congo in evenwicht dankzij scorende Tarik Tissoudali, Theo Bongonda debuteert

De WK-kwalificaties voor de Afrikaanse landen zijn toe aan de laatste fase. De tien groepswinnaars verdelen in play-offs vijf WK-tickets. De heenwedstrijd tussen Congo en Marokko eindigde op 1-1. Congo met oude bekende Dieumerci Mbokani in de spits kwam via Wissa al vroeg op voorsprong, maar in de tweede helft maakte invaller Tarik Tissoudali gelijk voor Marokko. Dinsdag volgt de terugwedstrijd.

Het was El Kaabi die in de 76ste minuut aan de rand van de zestien de bal met het hoofd goed aflegde voor de aanstormende Tissoudali. De aanvaller van AA Gent twijfelde niet en knalde zes minuten na zijn invalbeurt hard de gelijkmaker tegen de netten. Voor Tissoudali was het zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Even voordien had Mmaee dé kans op de gelijkmaker voor Marokko al laten liggen vanop de penaltystip. In het slot pakte Ngonda voor Congo nog zijn tweede gele kaart, waardoor hij het terrein vroegtijdig moest verlaten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Congo maakte Théo Bongonda in het slot nog zijn debuut als international. De winger van KRC Genk viel in de 75ste minuut in. Met onder andere ook nog Samuel Bastien (Standard), Merveille Bokadi en Dieumerci Mbokani (ex-Anderlecht, Antwerp en Standard) bij Congo en Selim Amallah (Standard) bij Marokko kreeg deze interland een serieus Belgisch tintje.

Dinsdag volgt de terugwedstrijd. Later vandaag volgen nog vier andere wedstrijden in de strijd om de laatste vijf WK-tickets voor Afrika.

LEES OOK. Over een Belgische link gesproken: 18 (oude) bekenden geselecteerd voor wedstrijden tussen Congo en Marokko