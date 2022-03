Tik in op Twitter #standwithukraine en stel zelf vast: opvallend veel Oekraïense vrouwen nemen de wapens op in hun strijd tegen de Russen. Om en bij 15 procent van de officiële strijdkrachten bestaat uit vrouwen. Het aantal vrijwilligers is moeilijk in te schatten. “Dat beeld past in de Oekraïense feministische traditie, maar het is ook beeldvorming, propaganda zeg maar.”