Van Bart De Pauw tot Antwerp: hoe zijn deze beschadigde reputaties nog te redden?

“Die bladzijde wil ik omdraaien.” Het waren de woorden van Marc Overmars, pas aangesteld als sportief directeur van voetbalclub Antwerp en niet geneigd dieper in te gaan op vragen over zijn grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. Wat blijft er over van zijn reputatie en die van Antwerp? We vroegen het aan oud-journalist Jeroen Wils (54), die het boek De reputatiecoach schreef. In één adem leggen we hem nog vier andere aangetaste reputaties voor.