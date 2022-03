Eupen-verdediger Jordi Amat blijft twee wedstrijden geschorst

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft Eupen-verdediger Jordi Amat vrijdag in beroep een effectieve schorsing van twee wedstrijden en geen boete opgelegd. Dat is een strafvermindering voor de Spanjaard. Drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro, was de sanctie die hem dinsdag werd opgelegd en waartegen Eupen in beroep ging.