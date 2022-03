Kerk te klein voor afscheid slachtoffers carnavalsdrama Strépy, verdachte blijft aangehouden

Vrijdagochtend is in La Louvière de uitvaart gehouden van drie slachtoffers van het carnavalsdrama van Strépy. Mario Cascarano (57), zijn echtgenote Michelina Imperiale (55) en haar broer Salvatore Imperiale (57) werden samen ten grave gedragen.

De grote kerk van Saint-Antoine de Bouvy in La Louvière was toch vele malen te klein voor de volkstoeloop van vrienden en kennissen van het trio dat omkwam in het Carnavalsdrama vorige zondag in Strepy. Toen reed Paolo F. (34) om vijf uur ’s ochtends met zijn auto aan hoge snelheid in op de carnavalsstoet waarin Mario, Salvatore en Michelina meeliepen. Samen met drie anderen kwamen ze om het leven. Tien mensen raakten zwaargewond. Zeven van hen vechten nog altijd om hun leven.

“Salvatore, Michelina en Mario waren die dag vroeg op pad gegaan voor wat een dag van feest moest worden: het feest van de Gilles. Ze hielden alle drie van het goede in het leven. Plezier maken hoorde daar absoluut bij.”, sprak de priester over het trio.

Zuid-Italiaanse streek

Wel vijfhonderd mensen waren aanwezig op de uitvaart, omdat de kerk te klein was bleef een groot deel van de aanwezigen buiten. De misdienst verliep deels in het Italiaans. De familie van de slachtoffers is afkomstig uit de Zuid-Italiaanse streek Campanië en La Louvière en omgeving kent een grote en hechte Italiaanse gemeenschap, een gevolg van het mijnverleden van de streek. Michelina en Mario laten een dochter na. Salvatore Imperiale was papa van een zoon en dochter. Hij werkte op de fruit- en groenteafdeling van de plaatselijke Cora-supermarkt. Mario was werkzaam bij Callebaut-chocolade in Halle. Michelina was bediende bij het OCMW van La Louvière.

Aanhouding bevestigd

Net na de misviering viel het nieuws dat de advocaat van Paolo F. geen vrijlating van zijn cliënt zal vragen voor de raadkamer vandaag. “Gelukkig. Dat zou hier niet goed gekomen zijn anders”, spraken een aantal aanwezigen op de uitvaart.

De raadkamer heeft vrijdagavond de aanhouding van Paolo F. bevestigd. De voorlopige hechtenis van Paolo F. wordt verlengd met een periode van een maand, waarna de zaak opnieuw voor de raadkamer komt. De partijen hebben 24 uur de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan. Paolo F. wordt vervolgd voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval.

De drie andere dodelijke slachtoffers van het drama worden dit weekend apart begraven.

