Bondscoach Roberto Martinez maalt er niet om dat Rode Duivels na drieëneenhalf jaar eerste plaats verspelen: “Alleen succes op het WK telt”

Als de Rode Duivels zonder het vernuft van De Bruyne of het opportunisme van Lukaku niet kunnen winnen van Ierland, zijn ze hun plaats als nummer één na drie jaar en zes maanden kwijt. De reekshoofden voor de WK-loting van volgende week worden aangeduid op basis van de FIFA ranking maar geen erg. De nummers één tot zeven plus organisator zijn reekshoofd. Daar is België zeker bij. Ook bij een mislukking in Ierland blijft België reekshoofd in Qatar en ontloopt het zo toplanden.

“Dat we die nummer één-plaats zouden verliezen, trek ik me niet aan”, aldus Martinez. “Dat was ooit een doel maar is het nu niet meer. Het was knap voor zo’n klein land en alleen Brazilië en Spanje deden het ooit beter. We moeten die eerste plaats niet vasthouden dank zij vriendschappelijke wedstrijden. Dat zou een beetje zwak zijn van ons. We zijn nu bijna vier jaar nummer één, dat is mooi. Het WK is nu het doel. Het gaat er nu om de beste 23 spelers voor het WK samen te brengen. Het zou gemakkelijk geweest zijn voor mij om weer al de beste spelers te laten spelen, maar daar waren we niets mee vooruit geweest met het oog op het WK. Ik zou het onverantwoordelijk gedrag van mijn kant gevonden hebben.”

Vol stadion

De keuze om alle spelers die meer dan 50 interlands speelden thuis te laten, is al herhaaldelijk belicht. Martinez wil nieuwe dynamieken zien tegen waardevolle tegenstanders.

“We spelen tegen Ierland in een vol stadion, te vergelijken met wat we in juni in de Nations League zullen krijgen tegen Wales. Het is een team dat met veel intensiteit speelt en dat wil ook van mijn spelers zien. Dinsdag is Burkina Faso de tegenstander. Het is het sterkste Afrikaanse land dat niet meer in de barrages voor het WK betrokken is. Ik koos ervoor omdat we voor het WK niet veel meer de kans krijgen om tegen een team van een ander continent te spelen. Ik hoop voor het WK ook nog een Aziatische tegenstander te kunnen treffen.”

Martinez komt bij Ierland, 49ste op de FIFA ranking, een oude bekende tegen. Seamus Coleman (33) was drie jaar verdediger bij Everton toen Martinez daar tussen 2013 en 2016 aan de slag was.