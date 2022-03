Malinese Standard-speler Moussa Sissako ontpopt zich tot antiheld tegen Tunesië

De heenmatch tussen Mali en Tunesië (0-1) van vrijdag in de laatste kwalificatiefase richting het WK eind dit jaar in Qatar werd er een om snel te vergeten voor Standard-speler Moussa Sissako.

Hij scoorde eerst een eigen doelpunt in de 36e minuut en werd vier minuten later van het veld gestuurd met een rode kaart. Tunesië verwierf met 0-1 een gunstige uitgangspositie voor de return van dinsdag in eigen land.

Sissako streek in 2020 neer op Sclessin op huurbasis en werd later definitief overgenomen van Paris Saint-Germain.

Tegelijkertijd waren ook Kameroen en Algerije aan zet in hun heenwedstrijd om een WK-ticket. Ook daar werd het 0-1.