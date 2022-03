Poetin scherpt regels rond verspreiding van “valse informatie” nog verder aan

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdagavond een wet ondertekend die “valse informatie” over de acties van Moskou in het buitenland bestraft met gevangenisstraffen tot vijftien jaar. Het gaat om een nieuw repressief wapen om informatie over zijn offensief in Oekraïne te controleren.

De wet, die met de ondertekening door de president in werking is getreden, “bestraft de openbare verspreiding van opzettelijk valse informatie onder het mom van betrouwbare informatie over de activiteiten van Russische staatsorganen buiten het Russische grondgebied”.

De wet vormt een aanvulling op de regel die begin maart is aangenomen en die voorziet in een gevangenisstraf van vijftien jaar voor het publiceren van “valse informatie” over het Russische leger. Als reactie daarop trokken heel wat Westerse media zich terug uit Rusland, omdat ze naar eigen zeggen geen objectief verslag meer konden uitbrengen.