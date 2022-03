Is het voldoende en wie gaat het betalen? Burgemeester Bart De Wever beantwoordt vragen over het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen

Antwerpen

De eerste Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen worden midden april in een nooddorp opgevangen op de Middenvijver op Linkeroever in Antwerpen. Er zal een capaciteit zijn voor zeshonderd mensen, maar die kan worden uitgebreid naar duizend. “We weten dat veel vluchtelingen naar Antwerpen komen, dan kunnen we ze maar beter goed opvangen”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij beantwoordt al onze vragen.