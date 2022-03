Gareth Bale reageert na parasiet-uitspraken van Spaanse krant: “Waarom worden media niet verantwoordelijk gehouden?”

Gareth Bale (Real Madrid) is furieus nadat de Spaanse journalist Manuel Julia Dorado hem omschreef als “parasiet” bij Real Madrid. De Welshman zit er in een lastig parket en werd daar door de Spanjaard stevig voor aangepakt, maar de voetballer beet terug op Twitter.

Marca, de huiskrant van Real Madrid zeg maar, tackelde deze week met de twee voeten vooruit op Bale. Ze beschuldigden hem van het afluizen van Real, omdat hij geen transfer weg van Madrid wil om zo zijn contract van vijftien miljoen dollar te kunnen blijven opstrijken zonder veel te spelen. Dorado gebruikte zelfs het woord “parasiet” om Bale te beschrijven.

Die liet de aanval niet zomaar betijen en plaatste een bericht op Twitter. ”In een tijd waarin mensen zichzelf van het leven beroven vanwege de hardvochtigheid en meedogenloosheid van de media, wil ik weten wie deze journalisten en de nieuwszenders die hen in staat stellen dit soort artikelen te schrijven, verantwoordelijk houdt?”, klinkt het.

“Gelukkig heb ik een olifantenhuid ontwikkeld tijdens mijn tijd in de publieke belangstelling, maar dat betekent niet dat dit soort artikelen geen schade aanrichten bij degenen die deze kwaadaardige verhalen ontvangen.”

“Ik ben getuige geweest van de tol die de media kunnen eisen bij de (sic) mentale en fysieke gezondheid van mensen. De media verwachten bovenmenselijke prestaties van professionele atleten en zullen de eersten zijn om met hen te vieren wanneer ze succes boeken. Maar in plaats van medelijden met hen te hebben als ze menselijke fouten vertonen, worden ze in plaats daarvan aan flarden gescheurd, wat woede en teleurstelling bij hun fans veroorzaakt.”

“De dagelijkse druk op atleten is immens, en het is overduidelijk hoe negatieve media-aandacht een reeds gestresste atleet, of iemand in de publieke belangstelling, gemakkelijk over de rand kan sturen.”

“Ik hoop dat tegen de tijd dat onze kinderen de leeftijd hebben bereikt waarop ze nieuws tot zich kunnen nemen, de journalistieke ethiek en normen strenger zullen zijn gehandhaafd. Dus wil ik mijn platform gebruiken om verandering aan te moedigen in de manier waarop we publiekelijk praten en mensen bekritiseren.”