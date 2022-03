De buurt van de Annecylaan in Kraainem kan het gewoon niet vatten. Niet alleen zijn Magali W. (46) en haar dochter Coline (17) vermoord teruggevonden in hun woning. Pierre D. (50), partner en stiefvader van de slachtoffers, is ook nog gearresteerd. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. “Ik kan het niet geloven”, zegt buurman Jean. “Voor ons vormden zij een modelgezin.”