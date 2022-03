De boeman is back: assistent Thierry Henry staat weer tegenover Ierland, dat hij van het WK hield met bedrieglijk handspel

De Ierse Voetbalbond is 100 jaar en dat wordt gevierd. Ierland nodigde België uit voor een galamatch, maar net nu worden sterren als Lukaku en De Bruyne thuisgelaten. Wel van de partij bij de Duivels: assistent Thierry Henry (44). Dat steekt, want Henry werd hier in 2009 staatsvijand nummer 1 nadat hij Ierland met een handsbal had uitgeschakeld voor het WK 2010. Reconstructie van de dag dat de fair play (een beetje) stierf.