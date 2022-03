Auto vat in oogwenk vlam op snelweg: voertuig brandt volledig uit, bestuurder komt met de schrik vrij

Het verkeer in de richting van Antwerpen ondervond een tijdlang hinder door het incident. Het was de bestuurder zelf, een dertiger uit het Franse Roubaix, die kort voor 20 uur de hulpdiensten verwittigde. Hij merkte hoe rook onder de motorkap kwam wanneer hij de Frans-Belgische grens voorbij was gereden op de E17. Net voor de wisselaar met de E403, in de richting van Antwerpen, begon zijn voertuig nog heviger te roken en plaatste de bestuurder zijn wagen uit voorzorg op de pechstrook. In luttele tijd stond de wagen helemaal in lichterlaaie. Van het voertuig blijft amper iets over. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf. De oorzaak van de brand wordt nagegaan.

Tijdens de blus- en takelwerken werd de rechterrijstrook van de E17 een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Dat bracht enige hinder met zich mee. (vkk)