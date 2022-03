Luchtkwaliteit nu al slechter dan vorig jaar en dat heeft alles te maken met het heerlijke weer

Eerst het goede nieuws. Het dateert al van 2014 dat er nog een smogalarm werd afgekondigd in ons land. Dat betekent dat onze luchtkwaliteit er sinds 2014 enkel maar op vooruit is gegaan. Toch hangt er vandaag weer veel fijn stof (PM₁₀ en PM₂.₅) in de lucht. “Een kwestie van verschillende factoren. Er is het autoverkeer, de landbouw rijdt nu ook uit voor de bemesting, de industrie draait en er is ook nog een heel aandeel mensen die ’s avonds hun huis verwarmen door hout te stoken. En tegelijk is er geen wind of regen om die uitstoot te compenseren”, aldus Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens het smogalarm geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Voor Brussel geldt ook een verbod op hout stoken. “In Vlaanderen is er geen verbod, maar wel een sterke aanbeveling om het niet te doen.”

Op verschillende plekken in Vlaanderen is de alarmdrempel voor fijn stof in 2021 al vaker overschreden dan in heel 2022. “Onder andere in Kallo en in Houthalen is dat het geval. Daar hebben we de alarmdrempel respectievelijk al 10 en 11 keer overschreden”, zegt Frans Fierens van Ircel (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu). “In principe is dat niet onmiddellijk problematisch. In Europa mogen we de alarmdrempel van 50 microgram fijn stof (PM₁₀) 35 keer per jaar overschrijden. Sinds 2014 is dat zelfs niet meer gebeurd in heel België. Maar we moeten daarbij wel opmerken dan de aanbevelingen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veel strenger zijn dan wat Europa hanteert. Mochten we de aanbeveling van de WHO volgen, zouden enkel nog de Ardennen voldoen.”

Zondag gaat onze luchtkwaliteit er weer op vooruit, ‘dankzij’ slechtere weersomstandigheden weliswaar.