Mo Salah zet Egypte op weg naar het WK en zorgt tegen Senegal voor revanche Afrika Cup-finale

Egypte - Senegal was een heruitgave van de finale van de Afrika Cup en ook een nieuw duel tussen Liverpool-ploegmaats Mo Salah en Sadio Mané. In de finale van de Afrikca Cup een dikke maand geleden waren het nog Mané en Senegal die aan het langste eind trokken. Senegal had er toen strafschoppen voor nodig nadat in de reguliere speeltijd en in de verlengingen niet werd gescoord.

Dit keer was het Egypte dat aan het langste eind trok met dank aan Mo Salah. Al na vier minuten stond Egypte op voorsprong nadat Salah in het strafschopgebied van Senegal opdook en tegen de lat schoot. Zijn poging stuiterde via Saliou Ciss in het doel van Senegal. 1-0, een voorsprong die de Egyptenaren niet meer uit handen zouden geven.

In de eerste helft kwam Senegal er amper aan te pas. In de tweede helft kreeg Mané al snel zijn beste kans van de wedstrijd na een knappe bal van Bouna Sarr. Maar de kopbal van Mané zoefde net naast. Dichter bij een doelpunt kwamen de Senegalezen niet meer en dus bleef het 1-0. Dinsdag volgt de terugwedstrijd.