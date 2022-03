FC Astana meldt komst in opspraak geraakte Nederlandse spits Rai Vloet

De in opspraak geraakte Nederlandse spits Rai Vloet, in 2019 even bij Sint-Truiden aan de slag, zet zijn carrière voort bij FC Astana. De club uit Kazachstan maakt de komst van de aanvaller bekend via social media. Astana plaatste een foto van Vloet met daarbij de tekst “Welkom Rai” en de mededeling dat hij een contract heeft ondertekend.

De 26-jarige voormalige Nederlandse jeugdinternational heeft nog een contract bij Heracles, maar de club uit Almelo heeft in januari laten weten dat Vloet werd geschorst nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij een dodelijk auto-ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd. Vloet zat in november 2021 samen met een vriend in de auto die op de A4 achter op een andere auto reed. Eén van de inzittenden daarvan, een 4-jarige jongen, overleed aan de gevolgen van de botsing. Pas twee maanden na het ongeval kwam aan het licht dat Vloet te hard gereden en te veel gedronken had.