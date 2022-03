De verwachte opstelling van de Rode Duivels: met Theate en Club Brugge-duo op zoek naar de zege tegen Ierland

Geen internationals met meer dan 50 caps en dus krijgen we zaterdagavond sowieso een onuitgegeven elftal van de Rode Duivels in de oefenpot tegen Ierland. Youri Tielemans is de gelegenheidsaanvoerder en zal de troepen aanvuren aan de zijde van Leander Dendoncker, zijn oude maatje van bij Anderlecht.