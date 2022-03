Giroud nadert tot op vier doelpunten van recordschutter Henry bij Frankrijk

Giroud werd niet opgeroepen sinds het EK, maar was er wel als de kippen bij om drie minuten na de opener van de Ivorianen gelijk te koppen. De Fransen waren immers niet goed aan de wedstrijd begonnen, want Pepe had met een laag schot Hugo Lloris geklopt na slecht verdedigen van de Fransen. Voor Giroud was het zijn 47ste interlanddoelpunt, waardoor hij nu tot op vier doelpunten van het recordaantal doelpunten voor Les Bleus van Thierry Henry nadert.

Les Bleus blijven pushen, maar het duurde tot in de blessuretijd voor Tchouameni zijn eerste interlandgoal scoorde voor de 2-1.