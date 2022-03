Drummer Foo Fighters (50), Taylor Hawkins, overleden

De Amerikaanse rockband Foo Fighters heeft via Twitter het overlijden gemeld van hun drummer Taylor Hawkins. Meer info is nog niet bekend. Hawkins werd 50.

‘De Foo Fighter-familie is kapot van het tragische verlies van onze geliefde Taylor Hawkins. Zijn muzikale geest en aanstekelijke lach zal ons eeuwig bijblijven’, schrijft de band op Twitter.

Foo Fighters is bekend van nummers zoals The Pretender, Everlong en Best of you.

Dadelijk meer.