Duizenden mensen moeten huizen verlaten na vulkaanuitbarsting op Filipijnen

Duizenden mensen hebben zaterdag het bevel gekregen om hun huizen te verlaten die zich in de buurt van een vulkaan op de Filipijnen bevinden. De vulkaan Taal, ten zuiden van Manilla, is uitgebarsten en heeft as en stoom honderden meters de lucht in gespuwd. Dat meldt het Filipijnse instituut voor vulkanologie en seismologie.