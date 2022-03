Vlaamse sociale partners sluiten werkgelegenheidsakkoord

Werkgevers en werknemers verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende tien jaar een structureel probleem zal blijven. Dat verklaart de nood voor “vele en structurele maatregelen in een werkgelegenheidsakkoord”. Onder de noemer “Iedereen nodig, iedereen mee”, doet de SERV de Vlaamse regering een veertigtal voorstellen om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer over een RSZ-korting bij de aanwerving van langdurig werklozen of een transitiepremie voor wie zijn of haar job echt niet meer aankan.

De SERV trekt nu met dit voorstel naar de Vlaamse regering om ook met hen hierover een akkoord te sluiten en de maatregelen concreet uit te voeren. Dat akkoord steunt op vier pijlers: activeren met meer resultaat en herintreders aantrekken, opleiding sterker aanmoedigen, inzetten op werkbaar werk en tot slot kansen benutten van interregionale mobiliteit en economische migratie.