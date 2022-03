Doorbraak in onderzoek naar ‘pyromaan van Hoboken’: na lange reeks brandstichtingen pakt politie vrouw (38) uit de buurt op

De Antwerpse politie heeft vannacht een verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is bij de lange reeks voertuigbranden in Hoboken. Het gaat om een 38-jarige dame die in de buurt woont. De arrestatie kwam er nadat er in de Kempenlandstraat opnieuw een voertuig in lichterlaaie werd gezet.

De Antwerpse politie heeft wellicht een doorbraak gerealiseerd in het onderzoek naar “De Pyromaan van Hoboken”. Het district werd de voorbije weken geteisterd door een twintigtal willekeurige brandstichtingen aan voertuigen.

De arrestatie van vannacht kwam er nadat een verdachte probeerde om in de Kempenlandstraat een bestelwagen in lichterlaaie te zetten. De politie kon de vermoedelijke dader betrappen, dankzij een discreet cameranetwerk dat in de buurt werd geïnstalleerd. In de buurt reden ook politieagenten in burger rond. De politie volgde de vermoedelijke brandstichter tot in de Hagelandstraat, waar de arrestatie plaatsvond. De brandweer kon de brand aan de bestelwagen snel blussen.

De vermoedelijke dader van de autobrand in de Kempenlandstraat blijkt een vrouw uit de buurt te zijn. “Ze was in het bezit van brandversnellers”, bevestigt de Antwerpse politie. “Ook bij haar thuis heeft de politie brandversnellers en aanmaakproducten aangetroffen.”

De vrouw werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan waar ze verhoord wordt over de feiten van afgelopen nacht. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de dame ook verantwoordelijk is voor andere brandstichtingen die de buurt de afgelopen weken hebben verontrust”, zegt de politie.

