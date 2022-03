De federale regering gaat zorgpunten financieren voor Oekraïense vluchtelingen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zaterdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Oekraïeners krijgen moeten zo sneller toegang krijgen tot medische en psychologische begeleiding, en ook vaccineren is er mogelijk.

De stroom aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne stelt verschillende Europese landen niet alleen voor uitdagingen op het vlak van opvang, maar ook op het gebied van gezondheidszorg. In België is dat niet anders, stelt Vandenbroucke bij Radio 1. Volgens de minister van Volksgezondheid is er nood aan gegroepeerde opvang zodat de begeleiding van Oekraïeners beter kan verlopen.

Eerder deze week kondigde Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) al aan dat Vlaanderen Oekraïense vluchtelingen een preventief gezondheidsaanbod zal aanbieden. Zo kunnen ze zich laten screenen op tuberculose en kunnen ze zich laten vaccineren tegen Covid-19, Mazelen-Bof-Rubella (MBR) en Difterie-Tetanus-Pertussis. “Dat is nodig”, zegt ook Vandenbroucke. “In Oekraïne is er meer tuberculose dan in ons land en ook de vaccinatiegraad tegen Covid-19 ligt er een pak lager.”

Volgens Vandenbroucke gaat de federale regering de nodige medische onderzoeken betalen. Het gaat dan onder meer om het nemen van röntgenfoto’s van de longen om tbc vast te stellen. De minister zegt dat Oekraïense vluchtelingen zich ook zo snel mogelijk moeten aansluiten bij een ziekenfonds.