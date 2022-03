Hoofdonderhandelaar EU gaat naar Iran om laatste verschillen weg te werken

Mora trekt zaterdag naar Iran “om de resterende kloven te overbruggen”, zo schrijft hij op Twitter. “We moeten deze onderhandeling afronden. Er staat veel op het spel.”

De bedoeling is om de nucleaire deal uit 2015 over het kernprogramma van Iran te redden. De Verenigde Staten zouden zich weer bij het pact aansluiten en de sancties tegen Iran opheffen. In ruil daarvoor zou Teheran zijn nucleaire programma opnieuw streng beteugelen om de ontwikkeling van kernwapens een halt toe te roepen.

Over het dossier wordt al bijna een jaar onderhandeld. Een akkoord leek nabij, maar in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne moesten de onderhandelingen on hold worden gezet. Moskou eist namelijk garanties dat de sancties die tegen Rusland zijn getroffen naar aanleiding van de invasie, geen impact hebben op zijn economische samenwerking met Iran.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, werden de eisen van Moskou intussen gedeeltelijk ingewilligd.

Op losse schroeven

Iran had in 2015 een akkoord over zijn nucleair programma gesloten met de VS, China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De deal moest verhinderen dat Teheran een kernbom vervaardigt. In ruil worden de verstikkende sancties opgeheven.

Maar in 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig besliste om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in. Als reactie schond Iran steeds meer de limieten die op het Iraanse kernprogramma waren opgelegd. De onderhandelingen hernamen nadat Trump werd opgevolgd door Joe Biden.