Vrouw (68) vecht voor haar leven na mesaanval

De vrouw werd aangetroffen in een huis in deze straat — © Google Streetview

Een 68-jarige vrouw vecht voor haar leven, nadat ze in een woning in Brussel verschillende messteken kreeg toegediend. Het gerecht heeft een 40-jarige verdachte opgepakt, op verdenking van poging doodslag.

De aanval gebeurde vrijdagmiddag in een statig herenhuis, in het centrum van Brussel. De woning ligt op een steenworp van het hoofdkwartier van de federale gerechtelijke politie. De vrouw werd rond 13.30 uur zwaargewond in het huis aangetroffen. Volgens onze informatie was dat op het kelderniveau.

De 68-jarige vrouw had meerdere slagen en messteken gekregen. Ze verkeert in levensgevaar, zo bevestigt het Brusselse parket. Er werd een wetsdokter aangesteld. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse, net zoals een onderzoeksrechter.

Diezelfde dag hebben de rechercheurs ter plaatse een 40-jarige verdachte gearresteerd. De man zal vandaag verhoord worden door de onderzoeksrechter, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

“Het gerechtelijk onderzoek moet de exacte omstandigheden en het motief van de dader uit te klaren”, zegt persmagistraat Willemien Baert.