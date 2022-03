President Joe Biden ontmoet Oekraïense ministers in Polen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag in de Poolse hoofdstad Warschau een ontmoeting gehad met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Dat hebben journalisten ter plaatse vastgesteld.

Het is de eerste ontmoeting tussen Biden en Oekraïense ministers sinds de Russische invasie in het land.

Aanvankelijk was in de Poolse hoofdstad overleg voorzien tussen Antony Blinken en Dmytro Koeleba, de Amerikaanse en de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, samen met Lloyd Austin en Oleksii Reznikov, de defensieministers van beide landen. Joe Biden is nu bij aangeschoven aan de lange tafel waaraan het gesprek plaatsvindt.

De Amerikaanse president is bezig aan de laatste dag van zijn bezoek aan Warschau. Hij zal dat bezoek tussen 17.00 en 18.00 uur afronden met een toespraak in het Koninklijk Kasteel in Warschau.