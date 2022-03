Trainer van Rode Duivel Arthur Theate hervalt: “Jammer genoeg is deze ziekte achterbaks”

“Mijn herstel na de transplantatie (van beenmerg in oktober 2019, nvdr.) was fantastisch. Maar jammer genoeg is deze ziekte achterbaks. Volgens de laatste analyses is er een risico om te hervallen”, aldus de Serviër. “Om dat te vermijden is een behandeling nodig.”

De voormalige vrijschopspecialist, die onder meer voor Lazio Roma en Sampdoria speelde, wordt volgende week opgenomen in het Sant’Orsola-ziekenhuis in Bologna. Hij zal naar eigen zeggen enkele wedstrijden missen.

© ISOPIX

In de zomer van 2019 kondigde Mihajlovic aan dat bij hem leukemie was vastgesteld.

Met nog acht speeldagen voor de boeg staat het Bologna van Rode Duivel Arthur Theate op de 12e plaats in de Serie A.