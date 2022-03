Ruim duizend mensen nemen afscheid van brandweerman die omkwam bij brand in Brussels Sheraton hotel

Meer dan duizend mensen hebben zaterdag deelgenomen aan de afscheidsplechtigheid voor sergeant-majoor Jean-François Spelmans, de brandweerman die tien dagen geleden omkwam in een brand in het Sheraton-hotel in Brussel.

Brandweerlui en brandweerwagens begeleidden de kist van Spelmans van de Heliport-kazerne waar hij werkte, naar de Basiliek van Koekelberg. Zijn collega’s droegen de kist de basiliek binnen.

BIj het begin van de plechtigheid kende minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de overleden brandweerman postuum een burgerlijk ereteken toe voor moed en zelfopoffering. Hij werd ook nog officieel tot adjudant benoemd, een graad waarvoor hij voor zijn dood gesolliciteerd had. De helm van adjudant werd aan zijn naasten overhandigd.

Kapitein Nicolas Robin noemde Spelmans “een enthousiaste en vriendelijke man, die met veel plezier zijn kennis deelde en anderen aanmoedigde”, en “een voorbeeld van professionalisme”. “Hij verloor het leven terwijl hij zijn mensen leidde, op zoek naar een tweede invalshoek om het vuur te bestrijden”, zei brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Er was ook een vertegenwoordiger van de koning aanwezig, net als politici zoals de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels).

Het vuur in het voormalige Sheraton-hotel, waar renovatiewerken bezig zijn, brak op woensdag 16 maart omstreeks 03.30 uur uit in een technische koker. De brandweer ging meteen ter plaatse, maar de brand was erg moeilijk bereikbaar en woedde op het gelijkvloers, de eerste en de tweede verdieping. Tijdens de bluswerken stortte een roltrap in en raakte brandweerman Spelmans bedolven. Hij werd zo snel mogelijk bevrijd, maar overleed aan zijn verwondingen.

