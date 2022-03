Turkije legt scheepvaartverkeer in Bosporus stil na ontdekking “vreemd voorwerp”

Turkije heeft zaterdag het scheepvaartverkeer in de Bosporus opgeschort na de ontdekking van een voorwerp, dat vermoedelijk een verdwaalde zeemijn is. Het is onduidelijk wanneer het scheepvaartverkeer kan worden hervat.

“De Bosporus is gesloten vanwege het vermoedelijke mijngevaar. Er wordt aan de schepen gevraagd om aan beide ingangen van de zeestraat te blijven wachten”, zo meldt een medewerker van het directoraat kustveiligheid.

De Bosporus is een belangrijke zeestraat voor de verbinding van de Zwarte Zee met de Middellandse Zee. Gemiddeld steken meer dan 40.000 schepen per jaar de Bosporus over, aldus het directoraat.

Eerder op de dag had het Turkse ministerie van Defensie al gemeld dat een team van duikers een “mijnachtig object” had ontdekt dat ten noorden van Istanboel dreef. Er wordt nu gezocht naar meer mijnachtige voorwerpen langs de 33 kilometer lange Bosporus. Daarbij worden ook helikopters ingezet, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Rusland maakte afgelopen week nog melding van honderden Oekraïense mijnen die in de Zwarte Zee waren gedreven. Die zouden met kabels vast hebben gezeten bij Oekraïense havens, maar door slecht weer zijn losgekomen. De autoriteiten in Oekraïne ontkenden en zeiden geen informatie te hebben over mijnen die richting zee drijven.