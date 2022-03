Hoe een ouderwetse Vlaamse slager voor hét wielerbeeld van de E3 en eerder ook de Paterberg zorgde

Wereldberoemd worden door gewoon naar de koers te kijken. Het overkomt deze slagers uit Kluisbergen. “Net zoals elk jaar keken we op tv in het atelier en liepen we naar buiten toen de coureurs er waren. Nu staan we plots wereldwijd op de sociale media.” Met dank aan de Amerikaanse fotografe Ashley Gruber én natuurlijk ook het prachtige oude winkeltje. Al schuilt er achter de slagersfamilie ook nog een ander wielerverhaal. Want zonder hen, lagen er misschien geen kasseien op de Paterberg.