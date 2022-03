Domper voor Dante Vanzeir: Union-aanvaller moet ook interland tegen Ierland vanuit tribune volgen

Geen Dante Vanzeir op het wedstrijdblad voor het duel tussen Ierland en de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez moest drie spelers teleurstellen en koos voor aanvaller Vanzeir, verdediger Wout Faes en doelman Davy Roef. Het drietal mocht na de opwarming in de tribunes plaatsnemen.

Dante Vanzeir hoopte bij de Rode Duivels wedstrijdritme op te doen. De aanvaller van Union speelde geen minuut meer na zijn rode kaart op het veld van Charleroi op 19 februari. Hij kreeg een schorsing van vijf speeldagen opgelegd en mist ook nog de volgende wedstrijd van Union tegen Standard op 3 april.

Volgens de regels van UEFA mogen er maar 23 spelers in de selectie zitten en Martinez had 26 spelers ter beschikking. Daardoor moest de bondscoach drie spelers teleurstellen. Dat zal volgende dinsdag tegen Burkina Faso niet anders zijn. Mogelijk laat Martinez dan wel andere jongens in de tribune.

