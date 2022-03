Sterkhouders Rode Duivels genieten van welverdiende vrije dagen: Thibaut Courtois op het strand, Kevin De Bruyne in Parijs

Lukaku is samen met Hakim Ziyech, goede vriend en ploegmaat bij Chelsea, op vakantie in New York. De twee woonden deze week een NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en Utah Jazz bij.

Kevin De Bruyne is met zijn vrouw Michèle, en wellicht ook hun drie kinderen, in Parijs.

Thibaut Courtois en zijn Israëlische vriendin Mishel Gerzig genieten van een strandvakantie.