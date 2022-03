Elke 80 minuten een doelpunt: Michy Batshuayi blijft verbluffende statistieken voorleggen bij Rode Duivels

Voor de wedstrijd tegen Ierland zat Batshuayi aan 22 doelpunten voor de Rode Duivels. Batsman kwam dan wel al in 39 wedstrijden in actie, slechts zeven keer maakte hij de 90 minuten vol. Om de 1.761 minuten, of om de 80 minuten, scoorde hij een doelpunt. Tegen de Ieren was het na amper twaalf minuten alweer prijs. Zijn 23ste in 40 caps.

© Action Images via Reuters

Ook Romelu Lukaku, de vaste nummer negen van de Rode Duivels, kan een geweldig gemiddelde voorleggen: 67 doelpunten in 101 interlands of een doelpunt elke 95 minuten. Zeker gezien het aantal interlands dat Lukaku al speelde, is ook dat een fenomenaal gemiddelde. Misschien zelfs nog straffer dan dat van Batshuayi.

