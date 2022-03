Terwijl Rusland Oekraïne verder bombardeert, spreekt Biden harde woorden over Poetin: “Een slager, een cynicus, een leugenaar”

Dat het een slager is, die Vladimir Poetin. Amerikaans president Joe Biden zei het met zoveel woorden, nadat hij in Polen had gepraat met Oekraïense vluchtelingen. Wat later sprak hij in bevlogen woorden een Pools plein toe, en meteen Poetin en zelfs het Russische volk. “Vergeet niet hoe de Berlijnse muur is gevallen: niet dankzij één leider. Wees niet bang – die man mag niet aan de macht blijven”, zei hij. Ondertussen gingen in Oekraïne de oorlogsdaden voort, op 50 kilometer van de Poolse grens.