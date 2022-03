Sergio Gomez is wat stilgevallen bij Anderlecht, maar krikt vertrouwen op bij Spaanse beloften

Sergio Gomez (21) heeft de Spaanse U21 met een doelpunt en twee assists aan een ruime 8-0-zege geholpen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Het zal de jonge Spanjaard deugd doen, want bij Anderlecht is Gomez de laatste maanden toch wat stilgevallen.

Gomez speelt bij de Spaanse U21 als flankaanvaller, in die rol voelt hij zich uitstekend. Tegen Litouwen had hij amper 43 minuten nodig om een doelpunt te scoren en twee assists uit te delen. Na een uur werd hij naar de kant gehaald, uiteindelijk wonnen de Spanjaarden met 8-0. Spanje U21 staat met 18 punten uit zeven wedstrijden alleen aan de leiding in groep C van de EK-kwalificaties.

De statistieken van Gomez bij de Spaanse U21 zijn fenomenaal: vijf doelpunten en zes assists in acht wedstrijden. Bij Anderlecht zit hij al aan zes doelpunten en veertien assists dit seizoen. De laatste maanden viel het wel op dat hij minder beslissend was. Zijn laatste doelpunt voor paars-wit scoorde hij op 23 december in de beker tegen Kortrijk. In de halve finale van de Croky Cup tegen Eupen (begin maart) gaf Gomez zijn eerste assist sinds 27 december, toen hij drie beslissende passes gaf op het veld van Beerschot.