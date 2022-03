REACTIES. Rode Duivels zoeken geen excuses: “Het is aan ons om de afwezigheid van sleutelspelers op te vangen”

LEES OOK. Zonder De Bruyne en co. lukt het niet: experimentele Rode Duivels overtuigen niet en blijven steken op gelijkspel tegen Ierland

Tot aan de gelijkmaker in de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Rode Duivels in Ierland. De Duivels controleerden de wedstrijd en zaten dankzij het vroege doelpunt van Batshuayi in een zetel. Dat scenario keerde toen Ierland uit het niets op gelijke hoogte kwam. “Toen die goal viel, stopten we met voetballen”, zei Leander Dendoncker voor de camera van VTM. “Daar was geen reden toe. Dit was juist het moment waarop we ons moesten proberen te tonen. Het eerste half uur voetbalden we heel goed, maar na die tegengoal stokte de motor. De trainer heeft daar tijdens de rust ook op gehamerd: om te voetballen van achteruit. Dat hebben we proberen te doen. Maar oké, het is nu zo. Op naar de volgende.”

Dendoncker en co. moeten het deze interlandperiode doen zonder enkele sleutelspelers. Enkel spelers die minder dan 50 caps speelden, kwamen in aanmerking voor een selectie. “Maar we mogen dit resultaat niet wijten aan de afwezigheid van bepaalde spelers. Er is genoeg kwaliteit in de ploeg om dat op te vangen. Natuurlijk zou het makkelijker zijn als ze erbij zijn, maar we moeten kijken naar de toekomst en we weten dat bepaalde spelers niet heel lang meer zullen meegaan. Het is aan ons op dat op te vangen en er proberen het beste van te maken.”

Vanaken: “We missen nog wat automatismen”

Hans Vanaken was één van de betere Rode Duivels tegen Ierland. De draaischijf van Club Brugge scoorde met de kop - zijn 4de interlandgoal -, gaf een assist en probeerde toch wat initiatief te nemen. “Ik denk dat we goed aan de match begonnen”, aldus Vanaken. “Ons plan werkte. We hadden de controle en het balbezit, maar na een half uur viel dat weg. We vervielen een beetje naar het niveau van de tegenstander en waren niet hard genoeg meer in de duels. De Ieren gingen ook iets meer druk zetten dankzij de steun van het publiek waarna de ruimtes bij ons te groot werden. We moeten nu naar een verklaring zoeken waarom dat gebeurde. Die analyse moeten we maken voor Burkina Faso.”

Wellicht stonden er te weinig leiders op het veld. Er was geen De Bruyne of Lukaku om de ploeg op sleeptouw te nemen. “Met die jongens heb je altijd spelers die impact hebben”, vervolgde Vanaken. “Maar nogmaals: in het eerste half uur draaide het wel goed. Misschien komt het omdat deze ploeg nog niet op elkaar is ingespeeld. We missen wat automatismen. Gelukkig kon ik dan uit een hoekschop toch scoren met de kop. Het is altijd leuk om beslissend te zijn, maar ik had liever de winst mee gepakt naar België.” (jug)

Theate: “Ik moet nog in alle aspecten verbeteren”

Na zijn eerste match tegen Wales vorig jaar, mocht Arthur Theate nu starten tegen Ierland. De linkspoot was de verdediger die misschien wel het best overeind bleef. “Ik wil het niet hebben over mijn eigen prestatie”, zei Theate achteraf. “Laat ons spreken over de collectieve prestatie. Ik voelde me goed in deze wedstrijd en het klikte wel met Boyata, Denayer en Thorgan Hazard voor me. Alleen verdween het ritme na een half uur. Daar moeten we aan werken, ook ik. Ik moet nog in alle aspecten van het spel verbeteren. Die late tegengoal kwam ook uit een voorzet en daar waren we voor gewaarschuwd. Jammer. Of die plaats link in de verdediging nu vacant is voor mij? Ander onderwerp graag. Dat is niet mijn beslissing.” (jug)

