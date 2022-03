OEFENINTERLANDS. Spanje wint nipt van Albanië na dolle slotfase, Harry Kane trapt Engeland voorbij Zwitserland

Engeland - Zwitserland 2-1

De Zwitserse bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een krachtige kopbal van Embolo op aangeven van Shaqiri (22’). Op het einde van de eerste helft hing Shaw de bordjes weer gelijk (45’+1). The Three Lions kwamen op voorsprong nadat Steven Zuber de bal met de hand beroerde in het strafschopgebied en Engeland een penalty kreeg. Kapitein Harry Kane plaatste de bal netjes in de linkerbenedenhoek (79’) en zette de 2-1 eindscore op het bord.

Spanje - Albanië 2-1

De Spanjaarden hadden alle moeite van de wereld om Albanië te kloppen. Pas een kwartier voor tijd maakte Ferran Torres de openingstreffer, tien minuten later bracht Myrto Uzuni de Albaniërs verrassend op gelijke hoogte. In minuut 90 kon Dani Olmo de overwinning dan toch over de streep trekken met een heerlijke krul: 2-1.

Kroatië - Slovenië 1-1

De vriendschappelijke partij tussen Kroatië en Slovenië, die zaterdagmiddag werd gespeeld in het Qatarese Ar-Rayyan, is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Kramaric opende de score voor de Kroaten (39’), maar in de toegevoegde tijd hing Bijol de bordjes nog gelijk (90’+1).

© AFP

Finland - IJsland 1-1

Finland kwam in de vriendschappelijke partij tegen IJsland niet verder dan 1-1. Pukki zette de Finnen in de 12e minuut al op weg naar de overwinning. Een doelpunt van Bjarnason (38’) zorgde echter voor de puntendeling.