Bondscoach Roberto Martinez wil natuurlijk liever winnen, maar klaagt niet: “De spelers en ik hebben toch veel bijgeleerd”

Wat vond u van de wedstrijd?

Martinez: “Eerst dit: vriendschappelijke wedstrijden vind ik niet leuk. Ik heb er altijd een beetje schrik voor vanwege het gebrek aan inzet. Ierland maakte er gelukkig een goede wedstrijd van. Met een zeer aanwezig publiek. We begonnen goed. Dat we twee goals slikten, is niet zo goed uiteraard. Positief vind ik dan weer dat de spelers altijd willen terugslaan. Ik ben blij met het leiderschap dat sommige spelers toonden. Het resultaat is niet zo slecht, we speelden tenslotte op verplaatsing. Het komt er nu op aan dat we dergelijke wedstrijden ook kunnen winnen.”

Hebt u niet geleerd dat er nog een lange weg is af te leggen als de sterspelers van de Duivels ontbreken?

“Zo bekijk ik het niet. Dit is een bonuswedstrijd omdat we veel geleerd hebben. Ik had voor onze beste spelers kunnen kiezen maar wie had daar wat aan gehad? Ik heb nu al de ganse week 25 spelers gezien die voor plaatsen in de WK-selectie vechten. Dat is veel leerrijker. Ik zag een goeie Mangala. Niet alleen vandaag in de wedstrijd ook tijdens de hele stage trainde hij goed. Hij hoeft zich niet schuldig te voelen voor die tweede goal. Zijn houding was oké. Hij speelt elke minuut bij Stuttgart.”

Wat vond u van Denayer-Boyata?

“Goed. Denayer en Boyata waren goed en ze deden het goed in het strafschopgebied. Maar ja, je kan er niet omheen dat Denayer matchritme mist. Dat zag je op het einde. Hij zal veel spelen bij ons want bij Lyon mag hij wegens contractperikelen niet meespelen. Hij zal klaar moeten zijn voor juni.”

Wat zijn dan de zwakke punten die u zag?

“Die tweede goal was niet goed verdedigd van ons. En dan focus ik niet op Mangala. Het derde kwartier was heel moeilijk. Na de rust begonnen we weer beter. Dan hadden we meer rationeel moeten zijn. Steviger, alerter. Dan bedoel ik niet dat we moeten tackelen en slidings gooien. Het gaat erom goede opties aan de bal te hebben. We zijn een team die de bal nodig hebben. Dat is een les die we moeten leren. Dat gaat niet om individuele spelers, daar moet je als team mee omgaan. Ze zullen nu die ervaring gehad hebben. Dat is toch een stap vooruit. Neem De Ketelaere. Hij ging door verschillende fasen. Normaal hebben we spelers die dat kunnen opvangen. De jonge spelers kunnen zich daaraan optrekken. Daarom hebben we dit ook gedaan. Met Saelemaekers was afgesproken dat hij 45 minuten zou spelen. De laatste tien minuten had hij het moeilijk.”

We houden nu al vijf wedstrijden niet meer de nul. Hoe erg is dat?

“Dat is een zorg, maar dit zijn andere spelers dan de vorige vier wedstrijden. Dus daar kunnen we niet vergelijken. Maar het kan niet anders dan dat we tegen Burkina Faso toch gaan proberen geen doelpunt tegen te krijgen.”

Hoe klinkt uw eindconclusie?

“We moeten met 20 veldspelers plus drie keepers naar het WK. Ik heb vandaag enkele belangrijke dingen gezien.”

