De man die moet uitzoeken wat er misloopt in onze kinderzorg: “Wat in het Sloeberhuisje gebeurde, geeft mij nog altijd koude rillingen”

Koen Daniëls (N-VA) staat straks aan het hoofd van de onderzoekscommissie die moet nagaan wat er precies fout loopt in de kinderopvang. Mensen met veroordelingen die crèches mogen openhouden. Alarmsignalen die genegeerd worden. Met als triest dieptepunt de dood van een kindje van zes maanden in Mariakerke. “Wie een vergunning aan de muur ziet hangen van een crèche moet honderd procent kunnen vertrouwen dat alles in orde is.”