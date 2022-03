Bijna tien jaar staat het Chinees Paviljoen aan de rand van het koninklijk domein leeg, maar nu is er een geïnteresseerde ‘bewoner’: de Boeddhistische Unie van België, die zo’n 150.000 boeddhisten in ons land vertegenwoordigt. Een bezoekmoment is al voorzien. Maar geduld oefenen lijkt een must voor een nieuwe huisbaas.