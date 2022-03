Mooier kan niet! Christian Eriksen keert 287 dagen na hartstilstand terug bij Denemarken... en scoort na twee minuten prachtig doelpunt

Prachtig moment in de Johan Cruijff Arena zaterdagavond. Christian Eriksen (30) mocht aan de rust invallen bij Denemarken tegen Nederland en scoorde amper twee minuten later al een prachtige goal. Het Nederlandse publiek gaf hem bij zijn invalbeurt én bij zijn doelpunt een staande ovatie. Mooier wordt voetbal niet. Dat Nederland de oefeninterland met 4-2 won, was bijzaak.

Exact 287 dagen nadat Eriksen een hartstilstand kreeg op het EK mocht hij bij de rust invallen tegen Nederland. Op dat moment stond Denemarken 3-1 in het krijt. De aanvallende middenvelder, die van 2009 tot 2013 bij Ajax in de Arena speelde, kreeg meteen een staande ovatie van het Nederlandse publiek. Dat was al een prachtig moment. Een minuut later ging het applaus nog luider, toen uitgerekend Eriksen de 3-2 lekker binnenknalde. Wat een moment.

Bekijk hier het doelpunt:

Een kwartier voor tijd een nieuwe flits van Eriksen: zijn knal vanop 20 meter spatte uiteen op de paal. Onwaarschijnlijk. Vijf minuten eerder had Steven Bergwijn wel al zijn tweede van de avond gemaakt en Nederland won met 4-2.

