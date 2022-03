Halve eeuw na de moorden meent familie van slachtoffers dat Monster van Firenze nog steeds vrij rondloopt

Il Mostro di Firenze ofwel het Monster van Firenze. Het is een van de donkerste onopgeloste mysteries van Italië dat diende als inspiratie voor het verhaal van Hannibal Lecter. Tussen 1968 en 1985 werden 16 mensen vermoord rond Firenze. Zo goed als allemaal koppels. Brutaal afgemaakt, vaak tijdens of net na de seks. De dader werd nooit gevonden, maar nu willen familieleden van drie slachtoffers nieuw onderzoek. Komt er zo een halve eeuw later alsnog een doorbraak? De tijd tikt, want hun verdachte is intussen al 90 jaar.