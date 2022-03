Filip Dewinter: “Ik heb me vergist in Poetin”

In een interview in De Zondag geeft politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan zich te hebben vergist in de Russische president Vladimir Poetin. Want die laatste wilde volgens Dewinter vrijheid, maar dat blijkt nu - met het uitbreken van de oorlog - dan toch niet helemaal te kloppen.

“Laat mij dat even schetsen. Ik ben een kind van de Koude Oorlog”, antwoordt Dewinter in het interview met De Zondag wanner er verwezen wordt naar uitspraken in zijn boek over Poetin. “

Ik heb als officier gediend aan de Oost-Duitse grens met de Sovjet-Unie. Na de val van het IJzeren Gordijn waren wij enthousiast over de vrijheidsstrijd van de Oost-Europese natiestaten, ook van Oekraïne. Wij droomden van een sterke Europese ruimte, waar ook Rusland toe behoorde: van Vladivostok tot Londen. Poetin leek dat ook te willen. Ik dacht dat hij een nationalist was, maar hij is geëvolueerd naar een imperialist. Ik heb me dus vergist. De agressieoorlog die hij voert in Oekraïne, is op geen enkele manier te verschonen. Punt.”

