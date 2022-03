Zelenski wil vliegtuigen van Westen: “Dit is ook voor de vrijheid van Europa”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdag aan het Westen gevraagd om meer middelen, waaronder ook vliegtuigen te sturen. Verschillende landen beloofden al raketten en handvuurwapens maar dat is volgens Zelenski niet voldoende.

Laurence Torck Bron : The Independent

Volodymyr Zelensky eiste zaterdag dat westerse landen Oekraïne voorzien van meer bruikbare militaire hardware en vroeg of ze bang waren voor Moskou. Verschillende landen hebben beloofd meer anti-pantser- en luchtafweerraketten en handvuurwapens te leveren, maar de Oekraïense president zei dat Kiev tanks, vliegtuigen en anti-scheepssystemen nodig had.

“Dat hebben onze partners, dat is wat daar staat te verstoffen. Dit is niet alleen voor de vrijheid van Oekraïne, maar ook voor de vrijheid van Europa’, zei hij in een videotoespraak ‘s avonds laat. Oekraïne heeft slechts 1 procent van NAVO- vliegtuigen en 1 procent van zijn tanks nodig en zou niet om meer vragen, zei hij.

Zelenski was zichtbaar geïrriteerd en vervolgde: “We wachten al 31 dagen. Wie heeft de leiding over de Euro-Atlantische gemeenschap? Is het echt nog steeds Moskou, vanwege intimidatie?”

LEES OOK. “Zeer uitzonderlijk”, en toch sneuvelt de ene na de andere Russische generaal: hoe komt dat? (+)