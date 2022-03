Jarige Aad de Mos geeft Anderlecht én Antwerp veeg uit de pan: “Miljonairs als Paul Gheysens willen koketteren met grote namen”

Zondag viert Aad de Mos zijn 75ste verjaardag. Voor die gelegenheid trok jouw krant met een fles champagne naar Eindhoven op audiëntie bij de man die KV Mechelen in 1988 aan de Europacup hielp. Ad rem en - zoals altijd - scherp van tong spreekt De Mos over zijn band met Malinwa en laat hij zijn licht schijnen over de toekomst van Wouter Vrancken, de nood aan een prijs bij Anderlecht, de titelstrijd en de zaak-Overmars. “Zoiets kan alleen maar bij Antwerp gebeuren.”