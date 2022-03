Meer dan zestig moorden in een dag in El Salvador

In het Centraal-Amerikaanse land El Salvador zijn zaterdag op één dag 62 mensen om het leven gekomen, vermoedelijk door bendegeweld. Dat heeft de politie van het land meegedeeld.

De Salvadoraanse president Nayib Bukele heeft het parlement opgeroepen om de noodtoestand af te kondigen, nadat er vrijdagavond ook al twintig tot dertig moorden gemeld waren. “We zien een heropflakkering van de moorden, iets waar we zo hard tegen gewerkt hebben”, zo zei de president. “We bestrijden de criminelen op straat, maar we proberen ook te ontrafelen wat er aan de hand is, wie erachter zit en wie dat alles financiert.”

De bendes in El Salvador, die tienduizenden leden tellen, houden zich vooral bezig met drugshandel en afpersing.

