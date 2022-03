Storing aan de infoschermen in treinstations hersteld

De storing aan de informatieborden in de Belgische treinstations is zondagmorgen weer hersteld. “De problemen zijn zich nu geleidelijk aan het oplossen in alle treinstations”, meldt spoormaatschappij NMBS.

Als gevolg van een informaticaprobleem gaven de informatieborden in alle Belgische treinstations zondagmorgen vanaf de opstart van het reizigersverkeer geen correcte inlichten weer. Ook de informatie die door een computerstem werd omgeroepen in de stations was niet correct.

Het probleem kon in de loop van de morgen worden verholpen. Rond 10.00 uur werken de informatieborden in verschillende grote stations opnieuw correct. “In stations als Antwerpen-Centraal, Gent Sint-Pieters, Namen en in de grote Brusselse stations wordt intussen de correcte informatie gegeven. Ook in de andere stations zal dat redelijk snel het geval zijn”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.