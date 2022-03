Ook Tahith Chong (ex-Club Brugge) werd slachtoffer van gewapende overval: “Hij kreeg een mes op zijn keel”

Vincent Van Genechten Bron : The Sun, The Daily Mail

De voorbije maanden werd er ingebroken bij topvoetballers als Joao Cancelo, Paul Pogba en Victor Lindelöf, maar blijkbaar dus ook bij de 22-jarige Chong. Volgens verschillende Britse kranten stond de middenvelder, die dit seizoen uitgeleend wordt aan Birmingham City, op 16 januari in zijn woning in Manchester oog in oog met drie inbrekers.

Ze zouden bivakmutsen gedragen hebben en rond 3 uur ’s nachts ingebroken hebben bij Chong, die lag te slapen. De gangsters zouden vervolgens een mes tegen de keel van de Nederlander gehouden hebben, om hem te dwingen zijn duurste bezittingen op te geven.

“Ze wisten duidelijk wie de speler was en noemden hem ook bij zijn naam”, citeert The Sun een bron dicht bij Chong. “Ze vertelden hem zelfs dat hij zijn security moest opkrikken of dat het anders nog eens zou gebeuren. Het was vreselijk en Chong was er niet goed van.”

De aanvaller die dertien optredens maakte voor Club bevestigde het verhaal via Instagram.