“Idiote” actie werpt schaduw over fantastische comeback van Christian Eriksen: “Ik weet niet wat dit te betekenen heeft”

De Denen gingen met 4-2 onderuit tegen Nederland, maar Eriksen kon zijn geluk niet op nadat hij weer mocht voetballen in het shirt van zijn land.

“Het was top”, aldus de spelmaker van Brentford. “Een beter begin van een comeback gaat niet lukken. In mijn hoofd ben ik nog steeds dezelfde voetballer. Er is geen verschil met toen. Ik ben blij dat ik heb kunnen laten zien dat ik weer voetballer ben. Al zal het nog wel enkele maanden duren voor het gaat over het voetbal en niet over die speler die een paar minuten weg was op het EK.”

Het Nederlandse publiek juichte Eriksen luidkeels toe, bij zijn invalbeurt én zijn goal. Maar tijdens een interview na de partij kreeg de Deen plots enkele munten naar zijn hoofd gegooid.

“Eerst raakten ze me op mijn rug en daarna op mijn schouder. Het is gewoon idioot. Ik weet niet wat dit te betekenen heeft”, aldus Eriksen, die er wel nog mee kon lachen. “Misschien wilden ze mijn shirt wel kopen of zo”.