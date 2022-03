Hoboken

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft Sengul A., de 38-jarige vrouw die zaterdagnacht werd betrapt toen ze een bestelwagen in brand stak in de Kempenlandstraat in Hoboken, aangehouden. De politie heeft sterke aanwijzingen dat de vrouw verantwoordelijk is de lange reeks autobranden die Hoboken wekenlang in de ban hielden.